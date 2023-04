Il Bari sfonda il muro SudTirol e ora sogna

La frenata del Genoa a Como e la conseguente vittoria del Bari a SudTirol consegna ai galletti la possibilità di sognare

Ora la seconda posizione dista soltanto quattro punti, ma vincere al 93′ sul campo di una squadra che non perdeva da dicembre è il modo migliorare per aumentare un entusiasmo già forte in città. La società ci crede così come i tifosi giunti in masso al Druso per sostenere Mignani e i suoi ragazzi.