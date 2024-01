Il legale di Hojbjerg: «Emile finirà la stagione al Tottenham»

Lars Halgreen, legale e curatore degli aspetti finanziari di Emile Hojbjerg, ha parlato in merito ad una possibile partenza del centrocampista

Lars Halgreen, legale e curatore degli aspetti finanziari di Emile Hojbjerg, ha parlato in merito ad una possibile partenza del centrocampista del Tottenham. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Nonostante rumori e chiacchiericci, il giocatore è sempre rimasto concentrato sull’aiutare la squadra, allenatore e il Tottenham. Non ha mai chiesto di andarsene adesso. È molto ambizioso sia per quanto riguarda il Tottenham che la Danimarca, continuerà a migliorarsi come ha sempre fatto. Ha un carattere forte ed è concentrato unicamente a finire la stagione al meglio possibile con il Tottenham. Pierre ha sempre amato le sfide».