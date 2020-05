Il rimpianto di Zapata: «Un infortunio alla Sampdoria mi fece perdere il Mondiale»

L’ex attaccante della Sampdoria Zapata rimpiange il Mondiale 2018: «Restai fuori per un problema muscolare»

L’ex attaccante della Sampdoria Duvan Zapata torna a parlare del suo periodo in blucerchiato e sull’infortunio che gli ha negato il Mondiale in Russia nel 2018 con la Colombia: «Alla fine di quella stagione ho avuto un problema muscolare. Sono riuscito a tornare in campo, ma non nel migliore dei modi. Il campionato terminò, vennì convocato ma sfortunatamente dovetti restare fuori».

E su Luis Muriel: «L’anno scorso eravamo un po’ spenti come gruppo, ma quest’anno con l’arrivo di Luis le cose sono cambiate. Con due colombiani e due argentini c’è molta più gioia. L’arrivo di Muriel ci è servito», conclude Zapata ai microfoni di ESPN.