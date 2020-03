Il Torino si coccola Segre: il centrocampista verso il rientro in granata

Il Torino si coccola Segre: il centrocampista, in prestito al Chievo in Serie B, la prossima stagione potrebbe rientrare in granata

Il Torino attende novità sulla prosecuzione della Serie A e, intanto, si coccola Jacopo Segre. Centrocampista classe 1997 in prestito al Chievo, che in Serie B ha disputato lunedì sera contro il Cosenza l’ultima gara prima dello stop imposto dal Governo.

L’ennesima occasione in cui il giovane di proprietà granata ha messo in mostra tutte le proprie doti. Quelle che da tempo gli permettono di essere monitorato con attenzione dalla “casa madre”, dove potrebbe finalmente fare ritorno in estate.