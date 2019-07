Il Toro all’assalto del Napoli per Simone Verdi e Mario Rui

La società granata è pronta a stringere i tempi con il Napoli per Verdi e Mario Rui, nomi in cima alla lista dei rinforzi stilata da Mazzarri

Urbano Cairo non vuole perdere tempo, e punta a regalare a Walter Mazzarri i rinforzi richiesti il prima possibile. Il presidente del Toro è partito all’assalto del Napoli per Simone Verdi e Mario Rui, le prime scelte del tecnico livornese per far compiere un ulteriore salto di qualità alla squadra granata. La trattativa non si presenta assolutamente semplice, poiché De Laurentiis per i suoi due giocatori pretende 40 milioni di euro. Cifra ritenuta spropositata dal presidente granata, che punta a portare all’ombra della Mole la coppia partenopea spendendo decisamente meno.

Per ora c’è ancora distanza tra la domanda del club azzurro e l’offerta complessiva della società granata, che però è pronta uno sforzo aggiuntiva pur di riportare a Torino Simone Verdi. L’attaccante lombardo ha già dato la propria disponibilità al trasferimento, e a questo punto il Toro è in grande vantaggio sulla Sampdoria, altra squadra sulle tracce del giocatore. La sensazione è che si vada verso un accordo fra Toro e Napoli, e che Verdi possa tornare in Piemonte 4 anni dopo la sua partenza.

L’arrivo del fantasista pavese rinforzerebbe notevolmente un reparto che già può contare su Belotti, Berenguer, Iago Falque, Parigini e Zaza. Se la trattativa dovesse arrivare ad una felice conclusione poi in casa granata si dovranno infatti valutare alcune posizioni, e tranne Belotti nessuno potrebbe dirsi sicuro del posto. Tre competizioni da affrontare non sarebbero infatti una ragione sufficiente per tenere in rosa sei attaccanti per soli due posti nella formazione titolare, ed una cessione appare più che probabile. Anche perché il Toro è sempre vigile sulle posizioni di Petagna e Cutrone, e cerca comunque un giovane centravanti con cui completare la rosa.