Il Toro demolisce il Debrecen e Cairo applaude i granata

Il Toro supera 3-0 il Debrecen ad Alessandria e ipoteca la qualificazione al prossimo turno di Europa League sotto gli occhi di Urbano Cairo

Finisce 3-0 al Moccagatta di Alessandria la sfida tra Toro e Debrecen, con i granata che ipotecano la qualificazione al prossimo turo di Europa League. Una prestazione che scaccia le paure della vigilia e che va oltre le più rosee previsioni. Evidente la soddisfazione del presidente Cairo che a fine gara ha commentato: «Con questa grinta e questa concentrazione andremo certamente lontano». Prima della sfida il numero uno granata aveva parlato di mercato, ribadendo alcuni concetti già espressi. «Abbiamo detto no a tante offerte per i nostri giocatori, e siamo vicini al rinnovo di Lyanco. Ora il nostro obiettivo è fare le cose intelligentemente, per poi avere la ciliegina torta, magari ad agosto».

Intanto la gara di ieri ha dimostrato che la squadra in mano a Mazzarri è solida e ben amalgamata. Pur privo di pedine importanti come Rincon e Aina, il Toro ha dimostrato di poter davvero ripartire dall’ottimo girone di ritorno del campionato scorso. In attesa dei rinforzi di qualità richiesti, un trequartista e un esterno sinistro, ora i granata guardano con serenità alla gara di ritorno. Giovedì in Ungheria il Toro scenderà in campo con una settimana di preparazione in più nelle gambe, e pronto a difendere il largo vantaggio costruito in casa. Salvo catastrofi gli uomini di Mazzarri torneranno quindi in gara nel terzo turno preliminare di Europa League, e dovranno sobbarcarsi un’altra trasferta complicata. Gli avversari saranno probabilmente i bielorussi dello Shaktyor Soligorsk, che hanno vinto 2-0 in casa contro i danesi dell’Esbjerg. Il prossimo turno vedrebbe il Toro giocare in casa l’8 di agosto e trascorrere in trasferta il Ferragosto.