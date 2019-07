Il Toro torna a casa per preparare la sfida al Debrecen

Con l’amichevole con la Pro Patria si è chiuso il ritiro a Bormio del Toro, che al Filadelfia ora preparerà l’euro sfida al Debrecen

Il Toro ha chiuso ieri il ritiro di Bormio, ora inizia la fase due della preparazione, quella che porta al debutto europeo con il Debrecen. La sfida con la Pro Patria non ha certamente soddisfatto mister Mazzarri, che giovedì prossimo non vuole vedere le distrazioni che hanno portato ai gol dei bustocchi. Il tecnico toscano ha schierato per la terza volta consecutiva la stessa formazione, con un 3-4-3 che ormai sta diventando un marchio di fabbrica. A preoccupare è stata la prestazione di Bremer, che in virtù dell’infortunio di Lyanco e della convalescenza di Djidji sarà quasi certamente in campo anche tra una settimana.

Il Debrecen però ha sofferto molto in Albania, e non appare uno scoglio insormontabile. Gli ungheresi si presenteranno all’appuntamento di Alessandria con una condizione certamente migliore a quella del Toro, ma sono una squadra assolutamente alla portata dei granata. Nessuna individualità di spicco e una linea difensiva abbastanza vulnerabile non possono spaventare Belotti e compagni, che dovranno preoccuparsi soprattutto di non subire reti. Una settimana in più di preparazione potrebbe poi fare la differenza, come hanno insegnato nel recente passato i precedenti dell’Atalanta con il Sarajevo e quello della Sampdoria con il Vojvodina. Intanto proseguono i lavori per aumentare la capienza dello stadio Moccagatta di Alessandria. Entro domenica verranno installati i seggiolini in gradinata Nord, e se l’Uefa darà l’ok, alla partita potranno assistere duemila spettatori in più.