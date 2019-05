Il Tottenham pensa a Cutrone. Futuro da vice Kane per lui?

Patrick Cutrone nonostante una stagione non esaltante, è un uomo mercato, il Tottenham sembra aver messo gli occhi su di lui. Ecco l’offerta per il Milan

L’attaccante del Milan Cutrone, nonostante una stagione non esaltante, solo 9 le reti per lui in stagione, anche se c’è da dire che prima Higuain, poi da gennaio Piatek, gli hanno lasciato veramente poco spazio.

Cutrone è esploso l’anno scorso, quando poco più che ventenne si fece notare a suon di gol nel Milan, quest’anno poteva essere per lui l’annata della consacrazione, ma il club rossonero ha puntato poco sull’attaccante comasco. Normale quindi che si parli di lui come possibile cessione per il prossimo calciomercato, sia perchè Cutrone ha dimostrato grandi doti, ed un innato senso del gol, sia perchè il Milan soprattutto se non va in Champions dovrà far cassa.

Sulle sue tracce tra le altre il Tottenham, che sembra pronto ad offrire al Milan ben 35 milioni di euro, se l’indiscrezione fosse confermata, sicuramente Leonardo e Maldini ci faranno un pensierino. Per Cutrone ipotizzabile un futuro da vice Kean.