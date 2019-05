Ilaria D’Amico su Casillas: «Infarto al miocardio, meglio lì che al cuore»!

Incredibile gaffe della D’Amico giornalista di Sky, in diretta infatti è incappata in una dichiarazione inopportuna, su quanto è accaduto al portiere del Porto Casillas

Ilaria D’Amico ha fatto una brutta figura, le parole della regina di Sky Sport rivolte a quanto è successo a Casillas, sono state inappropriate. La conduttrice è incappata in una gaffe che non è passata inosservata. Durante la serata di Champions League di mercoledì sera, la D’Amico ha toppato, queste le sue parole: «Ilker per fortuna è fuori pericolo, si è trattato di un infarto al miocardio. Una di quelle parti dove, se proprio deve succederti qualcosa, è meglio che ti succeda lì».

L’ironia del web ovviamente non ha risparmiato la D’Amico, la sua affermazione infatti è sbagliata, visto che il miocardio è il tessuto muscolare che costituisce le pareti del cuore. A parte tutto può succedere, si tratta di una leggerezza, Ilaria D’Amico è infatti una delle giornaliste più preparate, del panorama calcistico italiano.