Ilicic: «Ho pensato di smettere di giocare, ora è tutto diverso»

Josip Ilicic parla della sua carriera e del suo periodo complicato: ecco le dichiarazioni del fantasista dell’Atalanta

Josip Ilicic, ai microfoni di 24sata.hr, ha parlato a 360° della sua carriera.

CARRIERA – «Sono stato vicino alla Dinamo Zagabria, ma hanno deciso di non prendermi… Nel calcio e nella carriera di un giocatore non si possono impostare tutte le cose come le si vorrebbe. Però ho vissuto e sperimentato tanto. Una volta ho anche pensato di smettere di giocare ma grazie a Dio ora sono dove sono. Tutti questi anni di calcio ad alto livello sono la migliore ricompensa per lo sforzo che ho messo nella mia carriera».

DEPRESSIONE – «Guardo tutto in modo diverso ora. Guarda cosa è successo a Siniša Mihajlović: cerco di godermi ogni secondo con la mia famiglia e ogni sorriso».