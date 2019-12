Nuovi estratti dell’intervista di Diletta Leotta a Ciro Immobile su DAZN. Ecco cosa ha svelato il biancoceleste

Arrivano nuovi estratti dell’intervista di Diletta Leotta a Ciro Immobile sui canali DAZN. Il bomber della Lazio parla di vanità svelando come il compagno più vanitoso e geloso del suo look sia il granata Armando Izzo.

«Sicuramente Izzo, non può non venirmi in mente lui. Assurdo anche in allenamento diceva al fotografo vai, vai, vai».