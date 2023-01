Inchiesta plusvalenze Juve: la FIGC vuole andare oltre alle sanzioni monetarie

La FIGC ha riaperto la vicenda plusvalenze: ecco cosa rischia la Juve e le altre squadre coinvolte nelle intercettazioni

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, la Procura FIGC è chiamata domani a rispondere alle domande sulla riapertura del processo per le plusvalenze considerate fittizie. Chinè ha già sottolineato come il quadro sia del tutto cambiato secondo lui, con un quadro istruttorio considerato ora più robusto grazie alle tante “intercettazioni significative”.

Difficile avventurarsi in un pronostico su quali potrebbero essere le eventuali pene per la Juve e gli altri club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Parma, Pisa, Genoa, Empoli, Pescara e Novara), ma nei precedenti non si è mai andati oltre semplici sanzioni monetarie o inibizioni. Probabile, però, che proprio ora proverà a superare quel limite.

