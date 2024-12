Inchiesta ultras Inter, Beretta rivela: «Ecco chi prenderà il comando della Curva Nord in futuro»

Inchiesta ultras Inter, Beretta shock: «L’estrema destra può prendere il comando della Curva». I dettagli dall’interrogatorio col pm Storari

Emergono nuovi dettagli relativi all’inchiesta riguardante gli ultras dell’Inter e quelli del Milan, denominata “Indagine Doppia Curva”. Dai colloqui con il pm Paolo Storari del pentito Andrea Beretta dal carcere, l’ex capo ultrà nerazzurro rivela dei dettagli sconvolgenti.

Le frasi dell’interrogatorio sono state riportate dall’edizione di Milano del quotidiano La Repubblica. Si parla di un’agenda dei conti, un libro in cui erano segnati i guadagni che entravano dai traffici di biglietti e abbonamenti, soprattutto nel 2023 con la cavalcata verso la finale di Istanbul: “Quanto vi dividevate in questi due periodi dell’anno?”, chiede il pm Paolo Storari. “Potevamo andare da 30 mila euro…A testa, sì. C’è tutto segnato su quell’agenda”. Dall’interrogatorio – riporta il quotidiano – emergono anche dettagli sulla politica in Curva. Beretta afferma di non esserne interessato, ma c’era un gruppo che “faceva proselitismo”, facendo un “lavaggio del cervello” ai ragazzi con “ramificazioni che riguardavano tutti questi partiti di estrema destra. Agganci con i gruppi neonazisti dell’Ucraina, in Germania”. Con riferimento a contatti con frange ancora più estreme “Col Ku Klux Clan, ma non so per certo”