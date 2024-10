Indagine curva Inter, oggi è il giorno di Calhanoglu: sarà sentito in procura

Hakan Calhanoglu atteso oggi in procura a Milan per essere sentito come testimone sull’indagine sulle curve di Inter e Milan

Continua l’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan, dopo gli arresti delle scorse settimane e le testimonianze raccolte dai pm di alcuni tesserati di entrambe le squadre come Simone Inzaghi e Javier Zanetti . Come riferisce la Gazzetta dello Sport, rientrato dagli impegni con la Turchia, Hakan Calhanoglu è atteso in procura nella giornata di oggi per testimoniare come persona informata dei fatti. Il centrocampista turco, non è indagato al pari degli altri tesserati dell’Inter.

INCHIESTA ULTRAS INTER, OGGI TOCCA A CALHANOGLU- «Salvo slittamenti

dell’ultima ora, oggi Calhanoglu sarà ascoltato dagli investigatori della Mobile nell’ambito dell’inchiesta“Doppia curva”.Il turco, che non è indagato, risponderà alle domande sul rapporto con i capi ultras dell’Inter finiti in carcere.

