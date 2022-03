Infortunati Juve: le novità su Bonucci e Zakaria in vista della Salernitana. Ultime sulle condizioni dei due bianconeri

Allenamento mattutino per la Juventus con attenzione rivolta alle esercitazioni tecniche e al possesso palla schierato. Domani, vigilia di campionato, la squadra si ritroverà di nuovo al mattino per preparare la sfida alla Salernitana.

Come appreso da JuventusNews24.com, Bonucci e Zakaria non si sono allenati con la squadra. Lavoro a parte per i due bianconeri che, salvo sorprese, si rivedranno in campo solo dopo la sosta per le Nazionali.