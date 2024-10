Infortuni Atalanta, recuperati Djimsiti e Ruggeri per la trasferta di Venezia

Infortuni Atalanta, Gasperini riesce a recuperare Djimsiti e Ruggeri per la trasferta di Venezia. Ecco le ultime da Zingonia

Novità molto importanti per l’Atalanta in vista della trasferta contro il Venezia, soprattutto per quanto concerne gli infortuni.

Djimsiti e Ruggeri praticamente recuperati: oggi si sono allenati parzialmente in gruppo. A meno di clamorose ricadute saranno presenti a Venezia. Sessione individuale per Scalvini e Toloi. Terapie per i soliti Kossounou, Brescianini e Scamacca. Oggi a Zingonia ritornati a disposizione Ademola Lookman e Sulemana.