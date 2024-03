Infortuni Atalanta: ecco le ultime da Zingonia sui nerazzurri

Le ultime sull’allenamento mattutino dell’Atalanta dopo la sfida contro lo Sporting in Europa League: tutti in gruppo tranne uno

L’Atalanta ritorna a lavorare dopo la sfida contro lo Sporting Lisbona, e sono emerse delle novità abbastanza interessanti in quel di Zingonia per preparare la gara contro la Juve: soprattutto sull’ambito infortuni.

La Dea ha svolto l’allenamento mattutino con seduta di solo “scarico” per chi è stato impiegato con un buon minutaggio a Lisbona; mentre attivazione in palestra, lavoro tecnico-tattico e parte atletica per chi non ha giocato o giocato poco contro lo Sporting. Tutti si sono allenati in gruppo ad eccezione di Francesco Rossi: sessione individuale.