Infortuni Atalanta: ecco le ultime da Zingonia in vista dello Sporting

Ecco le ultime notizie per quanto riguarda la situazione infortuni in casa Atalanta in vista della sfida contro lo Sporting

Oggi l’Atalanta è ripresa ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia, e sull’ultima sessione sono emerse delle novità importanti sotto il profilo degli infortuni.

Il terzo portiere Francesco Rossi ha svolto una sessione individuale in campo riscontrando qualche miglioramento. Per il resto la squadra è stata tutta quanta al completo, svolgendo una seduta prevalentemente tecnico-tattica, preceduta da attivazione in palestra.