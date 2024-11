Infortuni Atalanta, novità sulle condizioni di Kolasinac e Scalvini. Le ultime da Zingonia

Infortuni Atalanta, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo la sessione a Zingonia: le condizioni di Giorgio Scalvini e Kolasinac

Riprende il lavoro in casa Atalanta al Centro Bortolotti questo pomeriggio. Ecco le novità odierne a Zingonia soprattutto per quanto riguarda gli infortuni nerazzurri: su tutti Giorgio Scalvini e Kolasinac.

Lavoro individuale in campo per Scalvini sempre più vicino al recupero dopo mesi di attesa. Solite terapie per Scamacca. Kolasinac si sottoporrà ad ulteriori esami visto il risentimento al flessore destro