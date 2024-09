Infortuni Bologna, NOVITA’ IMPORTANTI. Italiano sorride per il recupero di QUESTI GIOCATORI

Infortuni Bologna, NOVITA’ IMPORTANTI dall’infermeria in vista della sfida contro il Como in trasferta. LE ULTIME

Infortuni Bologna era una parola chiave abbastanza scontata anche sono fino a settimana scorsa, ma dall’infermeria sono arrivate delle notizie molto importanti per Italiano. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport.

Ndoye sta lavorando per recuperare dalla lesione muscolare che si è procurato durante la trasferta di Napoli e prova a essere a completa disposizione di Italiano per giocare da titolare contro il Como. Dan non dovrebbe essere già in gruppo, a cui si aggregherà per la prima volta Casale, questa mattina alle ore 10 quando il Bologna, a ranghi ridotti, riprenderà gli allenamenti dopo 4 giorni di sosta. Anche Erlic piano piano rientrerà. Oussama El Azzouzi dovrà invece stare fermo ancora per un paio di mesi, forse addirittura tre: il nazionale marocchino che si era infortunato al ginocchio destro (una distorsione con interessamento del menisco) durante le Olimpiadi di Parigi, ha anche un’ernia. Il sospetto che potesse trattarsi di uno stop abbastanza lungo, ha trovato conferma dopo gli ultimi e più recenti controlli medici: il 23enne, che ha scelto di seguire la terapia conservativa per non operarsi e che è stato escluso dalla lista Champions, sarà indisponibile anche per i mesi di settembre e probabilmente per tutto ottobre e la prima parte di novembre. Anche perchè il rischio che dopo un contrasto di gioco il problema possa ripresentarsi esiste e dunque i medici del club rossoblù utilizzeranno grande prudenza nel percorso di recupero.