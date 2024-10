Infortuni Monza, troppi giocatori fermi ai box. Nesta spera nel recupero di queste pedine

Infortuni Monza, troppi giocatori fermi ai box. Nesta spera di recuperare queste pedine sfruttando la Pausa Nazionale

Il Monza sta attraversando un periodo molto delicato in classifica: serve tempo, ma soprattutto recuperare tutti quegli infortuni che fino ad oggi si stanno dimostrando assai fatali per gli uomini di Alessandro Nesta. Come riportato da ForzaMonza.it, il tecnico di fronte a questa grande lista sta cercando di recuperare due pedine importanti. Ecco il punto.

LA SITUAZIONE – La lista degli infortunati comprende sette giocatori chiave: l’ex Inter Gagliardini, Sensi, Turati, Cragno, Vignato, Ciurria e Birindelli. Il primo impegno sarà contro il Verona di Paolo Zanetti, e da questa lista Nesta spera di avere a disposizione almeno Samuele Birindelli e Patrick Ciurria, che negli ultimi giorni hanno intensificato il lavoro per tornare in campo. Il loro recupero potrebbe essere cruciale per la squadra biancorossa, che ha bisogno di risalire la classifica e ritrovare fiducia.