Infortunio Asllani, problemi per il centrocampista dell’Inter. Le condizioni

Infortunio Asllani, problemi per il centrocampista dell’Inter. La sua presenza a rischio contro la Roma nel match di domenica? I dettagli

Brutte notizie in casa Inter, che domenica sera alle 20:45 sarà impegnata nella sfida di campionato contro la Roma di Ivan Juric, valida per l’ottava giornata di campionato. Gara che potrebbe non avere tra i protagonisti, Krjstian Asllani, che come riporta Sky Sport, avrebbe rimediato un brutto infortunio: più precisamente una botta a fine allenamento di oggi al BPER Training Center che potrebbe mettere a serio rischio la sua presenza per il match contro i giallorossi.

Come riportato da l’emittente, le sue condizioni saranno monitorate nella giornata di domani, con Inzaghi che capirà se convocarlo o meno per la sfida dell’Olimpico. La possibile assenza del centrocampista albanese si aggiunge al forfait certo di Piotr Zielinski. I centrocampisti disponibili per il tecnico piacentino rimangono quattro: Frattesi, Barella che rientra dopo il derby, Calhanoglu e Mhkitaryan.