Infortunio Barzagli: la Juventus perde il suo centrale, il comunicato

Infortunio Barzagli: problemi per il centrale difensivo 37enne della Juventus, infortunatosi nel corso del match con il Real Madrid come evidenziato dalla risonanza magnetica di oggi

Ieri Andrea Barzagli è stato tra i peggiori in campo nella disfatta della Juventus contro il Real Madrid per 0-3. Oggi il centrale bianconero è stato sottoposto a risonanza magnetica per un problema maturato nel corso della partita all’Allianz Stadium. Infortunio Barzagli: la Juventus dovrà fare a meno del suo centrale difensivo probabilmente per la prossima settimana in virtù dell’esito degli esami strumentali effettuati nella giornata di oggi. Una perdita importante per il pacchetto difensivo, anche se Benatia e Rugani scalpitano per prendersi definitivamente il posto da titolare.

Come riportato dal comunicato ufficiale della Juventus sulla seduta di allenamento odierna, i giocatori in campo contro le merengues hanno sostenuto un allenamento di recupero, mentre il resto del gruppo ha affrontato una serie di esercizi di atletica a tecnica. Questo, invece, l’esito dell’infortunio riportato dal centrale difensivo 37enne, ieri autore di una prova da incubo insieme a diversi compagni di squadra: «Andrea Barzagli è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distrattivo dei muscoli obliqui dell’addome. Il calciatore ha già iniziato le terapie e sarà rivalutato nei prossimi giorni».