Allenamento Atalanta, novità importanti sulle condizioni di Bellanova. Le ultime da Zingonia

Allenamento Atalanta, novità importanti sull’esterno nerazzurro Raoul Bellanova. Ecco l’ultimo report a Zingonia

Neanche il tempo di gioire della vittoria di ieri che l’Atalanta di Gasperini è già a lavoro per preparare al meglio la sfida contro lo Young Boys. Ecco le novità da Zingonia.

Bellanova oggi ha fatto terapie aspettando ulteriori esami strumentali. Miglioramenti per Godfrey, Djimsiti e Kolasinac (lavoro individuale). Terapie per Zappacosta e Scamacca. Domani in conferenza stampa parleranno Retegui e mister Gasperini.