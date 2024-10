Infortunio Brescianini, recupero per il centrocampista dell’Atalanta? Le ultime novità

Infortunio Brescianini, possibile recupero per il centrocampista dell’Atalanta. Ecco le ultime novità nerazzurre

Tempo di lavoro in casa Atalanta dopo la vittoria conquistata contro il Monza, con delle novità importanti dopo l’ultima sessione al Centro Bortolotti di Zingonia: su tutti l’infortunio del centrocampista nerazzurro.

Brescianini è sempre più vicino al recupero allenandosi individualmente in campo: così come Giorgio Scalvini. Solite terapie per Gianluca Scamacca. Domani mattina allenamento a Zingonia.