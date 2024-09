Infortunio Calafiori, il difensore ex Bologna SI FERMA e viene SOSTITUITO! Le ultime

Infortunio Calafiori, il difensore ex Bologna ora all’Arsenal SI FERMA durante Francia Italia e viene SOSTITUITO! Le ultime

Il difensore dell’Arsenal ed ex Bologna, Riccardo Calafiori si è fermato nel match tra l’Italia e la Francia in Nations League ed è dovuto uscire anzitempo dal terreno di gioco. Altro infortunio nell’Italia di Spalletti, dopo Frattesi in quella che sembrava essere una grande serata per gli azzurri.

Il nuovo difensore dell’Arsenal è stato poi sostituito da Buongiorno, a metà della ripresa della sfida di Nations League contro i transalpini, per un colpo ricevuto senza volontarietà da Dembelé pochi minuti prima.