Infortunio Calhanoglu, lesione per il centrocampista dell’Inter? I nuovi esami presentano delle novità

Infortunio Calhanoglu, i nuovi esami hanno dato esito positivo. Nessuna lesione e quindi in Champions con il Lipsia ci sarà

Nella giornata di ieri Calhanoglu si è sottoposto a nuovi esami per capire meglio e monitorare la situazione in merito al suo infortunio rimediato con la Nazionale turca. L’esito di questi stessi ha fatto tirare a tutti, Inzaghi compreso, un sospiro di sollievo, non sono state riscontrare lesioni e quindi il centrocampista turco dell’Inter nel match di Champions contro il Lipsia ci sarà.

Come riporta TuttoSport nella giornata di oggi Inzaghi deciderà se portare almeno in panchina Calhanoglu per il match contro il Verona oppure lasciarlo ad Appiano ad allenarsi per averlo al meglio della forma martedì nell’incontro europeo contro i tedeschi del Lipsia. Match molto importante per continuare a fare punti e proseguire bene nel cammino europeo. Fino ad ora nessuna sconfitta in Europa per i nerazzurri.