Infortunio Cancelo, il portoghese ha accusato un problema muscolare che lo terrà fuori dal match di stasera con lo Young Boys

Il calciatore portoghese della Juventus non sarà disponibile per la sfida di stasera con lo Young Boys Berna. Il terzino bianconero ha avvertito un leggero fastidio muscolare nel riscaldamento e andrà perciò direttamente in tribuna, non prendendo quindi parte alla sfida contro gli svizzeri. Non si conosce ancora l’entità del suo infortunio, ma nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa di più.