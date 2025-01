Infortunio Conceicao, arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante bianconero

Infortunio Conceicao, aggiornamenti sull’esterno bianconero dopo il problema nel riscaldamento di Juve Milan: le ultime

Arrivano novità riguardo le condizioni di Francisco Conceicao, escluso dalla formazione iniziale in Juve Milan di Supercoppa Italiana a causa di un problema accusato durante il riscaldamento. Per il portoghese, come appreso da Juventusnews24, si tratta di un piccolo problema al flessore della gamba destra.

Ulteriori controlli verranno poi effettuati nelle prossime ore, così da capire l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero per il calciatore.