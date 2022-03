Sampdoria, c’è la data del rientro di Damsgaard

Infortunio Damsgaard, c’è una data per il rientro alla Sampdoria: le ultime sul centrocampista blucerchiato

Manca sempre meno per rivedere in campo Damsgaard con la maglia della Sampdoria. Il danese, ancora in patria per continuare il recupero, sta cercando di riprendersi al meglio.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la data prevista per il rientro il campo sarebbe quella del 28 marzo. Damsgaard tornerà a disposizione quindi di Giampaolo per le ultime sfide della stagione.