INFORTUNIO Dimarco: sarà a DISPOSIZIONE di Simone Inzaghi per il DERBY?

Infortunio Dimarco, prosegue il lavoro dopo i problemi alla coscia avuti contro il Monza: sarà a disposizione contro il Milan?

Oggi l’Inter di Simone Inzaghi rientrerà ad Appiano Gentile, dove ritroverà Federico Dimarco il quale già ieri si era presentato alla Pinetina per proseguire col suo lavoro individuale in palestra per recuperare il più in fretta possibile dall’infortunio muscolare che gli ha fatto saltare la sfida di ieri contro il Manchester City. Fretta che invece non ha lo staff medico nerazzurro: il punto di Tuttosport.

DETTAGLI – «L’allenatore ad Appiano ritroverà Federico Dimarco, rimasto a lavorare a casa dopo l’infortunio patito nel finale di partita a Monza (affaticamento ai flessori della coscia destra). Ieri il menù per l’azzurro prevedeva lavoro in palestra: l’obiettivo – non semplice – è tornare a disposizione per andare almeno in panchina nel derby di domenica sera, ma nessun rischio verrà corso, anche perché il calendario prima della prossima sosta prevede altri due appuntamenti alquanto insidiosi in campionato (la trasferta a Udine e il match a San Siro contro il Torino) più la gara da vincere in Champions con la Stella Rossa sempre al Meazza. Dimarco rappresenta una risorsa fondamentale per l’Inter (e pure per la Nazionale) e quindi il suo recupero va gestito con attenzione: il via libera arriverà soltanto se il problema muscolare che lo ha messo ko domenica sarà completamente riassorbito».

