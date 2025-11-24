Infortunio Dodo, il giocatore si sottoporrà agli accertamenti medici: le sensazioni non sono positive. Le condizioni del brasiliano

Infortunio Dodo, le condizioni del brasiliano preoccupano molto la Fiorentina. Salterà la Coppa, ma si rischia un lungo stop. Le ultime

La questione legata all’infortunio di Dodo continua a tenere in apprensione l’ambiente viola, soprattutto dopo l’ultima seduta di allenamento che ha evidenziato l’assenza sia del terzino brasiliano sia dell’attaccante Piccoli. L’allenamento è stato caratterizzato da una sessione di scarico per il resto del gruppo, ma la mancata partecipazione del numero 2 viola è stata immediatamente percepita come un segnale preoccupante. L’infortunio di Dodo, infatti, rappresenta una perdita pesante per il tecnico, che vede venir meno uno dei suoi titolari più affidabili proprio nel momento in cui la squadra avrebbe bisogno di continuità e solidità.

Il terzino brasiliano era stato costretto al cambio durante la partita di sabato, uscendo al termine dei primi 45 minuti. Le prime impressioni parlavano di un problema ai flessori, un fastidio che già in passato aveva condizionato la sua gestione fisica. Proprio per questo, l’infortunio di Dodo viene seguito con grande cautela dallo staff medico, consapevole dei rischi legati a una zona muscolare particolarmente delicata e soggetta a ricadute se non trattata con la giusta prudenza.

Come riportato dal Corriere Fiorentino, Dodo si sottoporrà agli accertamenti strumentali solo oggi, un dettaglio che non lascia ben sperare. Di solito, per problematiche muscolari di rilievo, il controllo avviene nelle ore immediatamente successive alla gara. Il fatto che sia trascorsa un’intera giornata prima degli esami evidenzia un quadro potenzialmente più complesso del previsto o comunque un tentativo dello staff di attendere l’evoluzione del dolore per avere una diagnosi più precisa. Ad ogni modo, una cosa è certa: giovedì Dodo non sarà a disposizione, e questo accresce i timori legati all’infortunio di Dodo e ai suoi tempi di recupero.

L’assenza del brasiliano costringerà il tecnico a valutare nuove soluzioni sulla fascia destra, dove Dodo garantisce solitamente spinta, equilibrio e capacità di ribaltare l’azione. In sua mancanza, sarà fondamentale trovare alternative credibili, sia affidandosi a riserve già pronte, sia adattando qualche elemento della rosa. La gestione delle energie in questo periodo fitto di impegni diventa cruciale, e l’infortunio di Dodo complica una pianificazione già non semplice.

Anche la contemporanea assenza di Piccoli pesa sulla squadra, ma è chiaro che la situazione del brasiliano rappresenta la criticità maggiore. L’infortunio di Dodo appare dunque uno snodo delicato nella programmazione della Fiorentina, che nelle prossime ore attende risposte decisive dagli esami per capire la reale entità del problema e per impostare al meglio la fase di recupero.