Infortunio Donnarumma: le condizioni dell’attaccante del Brescia, che rischia di saltare la sfida contro la Lazio

Brutte notizie per il Brescia di Eugenio Corini. Alfredo Donnarumma non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Roma, che inizierà domani e si concluderà il 31 dicembre.

Il motivo è fisico. L’attaccante delle rondinelle ha accusato un risentimento muscolare e potrebbe saltare la sfida contro la Lazio al rientro dalla sosta.