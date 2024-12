Infortunio Douglas Luiz, novità importanti in vista di Juve Manchester City. Recupera il giocatore?

Infortunio Douglas Luiz, ottimismo per il rientro del brasiliano in vista della sfida al Manchester City. Tutte le ultime novità

Come anticipato da Juventusnews24, Douglas Luiz lavora con il resto del gruppo Juve in vista della sfida contro il Manchester City, in programma mercoledì sera allo Stadium e valevole per la sesta giornata del girone di Champions League.

Secondo Sky Sport, il giocatore sarà regolarmente a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro gli inglesi. Un rientro atteso più di un mese, dopo che il centrocampista si era infortunato nel riscaldamento della sfida contro lo Stoccarda di fine ottobre.