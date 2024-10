Infortunio Douglas Luiz, nel mirino una partita per il rientro! Le ultime novità sul recupero del centrocampista

Infortunio Douglas Luiz, nel mirino una partita per il rientro del bianconero! Le ultime novità sul recupero del brasiliano

La Juventus si presenta a San Siro contro l’Inter anche senza uno degli acquisti più importanti del calciomercato estivo, Douglas Luiz, che si è fermato nel riscaldamento del match di Champions League contro lo Stoccarda. Il brasiliano però non rimarrà fuori ancora a lungo e scalpita per tornare in campo.

Il tecnico bianconero Thiago Motta non lo avrà a disposizione domani nel big match contro l’Inter e probabilmente neanche mercoledì contro il Parma, ma punta a recuperarlo per la successiva partita contro l’Udinese.