Infortunio Dybala: la Joya vuole esserci in Champions

La presenza di Paulo Dybala contro il Lione non è ancora certa. In questi giorni si decide se ci sarà o meno contro il Lione

Quattro giorno per sperare, quattro giorni per crederci. La presenza di Paulo Dybala contro il Lione non è ancora certa. L’attaccante bianconero, che si è fermato nel corso della sfida contro la Sampdoria, ha riportato una lesione di piccola entità e ha iniziato subito le operazioni di recupero.

In questi giorni la Joya sta svolgendo terapie, ma nella giornata di ieri si è presentato in campo per svolgere una parte atletica. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Sarri e dello staff medico è quello di aggregarlo al gruppo già da domani. I prossimi giorni saranno comunque decisivi e diranno di più sulla sua presenza (o meno) in Champions League. La Juve ci spera, lui anche.