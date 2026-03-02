Infortunio Fadera: c’è frattura, deve operarsi! L’esito degli esami dell’attaccante del Sassuolo e quanto dovrà rimanere fuori

Infortunio Fadera: c’è frattura, l’attaccante dovrà subire un’operazione! L’esito degli esami del giocatore del Sassuolo e quanto dovrà stare fuori

La grande e strameritata festa del Sassuolo per l’esaltante vittoria casalinga per 2-1 ottenuta contro l’Atalanta è stata purtroppo in parte offuscata da una pessima notizia proveniente direttamente dall’infermeria. La compagine emiliana, magistralmente guidata in panchina da Fabio Grosso, aveva compiuto una vera e propria impresa giocando in dieci uomini per oltre settanta minuti a causa del rosso diretto sventolato ad Andrea Pinamonti. Tuttavia, il tributo da pagare per aver conquistato i tre punti è stato clinicamente molto salato.

La dinamica dell’infortunio: fuori dopo soli sei minuti

Il malcapitato protagonista del drammatico episodio sportivo è Alieu Fadera.

Durante le fasi finali e maggiormente concitate della battaglia del Mapei Stadium, l’attaccante era stato mandato in campo al 73′ per rilevare lo sfinito compagno di reparto Armand Laurienté. La partita del subentrato, però, è durata la miseria di sei minuti. In seguito a un durissimo e rovinoso contrasto di gioco con Sead Kolašinac, l’esterno neroverde ha avuto nettamente la peggio, rimediando un violento e doloroso colpo al volto. Visibilmente frastornato, Fadera è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 79′, venendo immediatamente scortato dallo staff fuori dal rettangolo verde.

Il bollettino medico ufficiale: intervento chirurgico in vista

Nelle ore immediatamente successive al fischio finale, lo staff medico neroverde ha svolto accurati accertamenti strumentali e valutare l’entità della botta alla testa. L’esito degli esami radiologici non ha lasciato alcuno spazio a interpretazioni ottimistiche: come confermato dal bollettino diramato dal club emiliano, “gli accertamenti hanno evidenziato una netta frattura dell’osso zigomatico”.

Per sanare e ridurre la lesione facciale, il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà inevitabilmente a un delicato intervento chirurgico. Una tegola pesante per il Sassuolo, che dovrà rinunciare all’imprevedibilità del talento africano per diverse settimane.