Infortunio Ferguson: pessime notizie per il Bologna

Bologna, pessime notizie per quanto riguarda l’infortunio di Lewis Ferguson: il centrocampista scozzese dovrà operarsi

Pessime notizie per il Bologna, che perde Lewis Ferguson per infortunio per questo finale di stagione. Il centrocampista scozzese si era fatto male nella partita contro il Monza.

«Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero».