INFORTUNIO Florenzi, l’esito degli esami al GINOCCHIO: rischia un LUNGO STOP – le ultime

Infortunio Florenzi, il terzino del Milan rischia un lungo stop: di seguito i primi esami al ginocchio, le ultime notizie

Come appreso dalla redazione di Milannews24.com, è più grave del previsto l’infortunio subito da Alessandro Florenzi ieri contro il Manchester City. Questa la nota del Milan:

PAROLE – «Alessandro Florenzi e’ stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni Alessandro tornerà in Italia per effettuare l’operazione».