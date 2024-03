L’Inter è alle prese con l’infortunio di Davide Frattesi. Quali sono attualmente le sue condizioni? Le ultime da Appiano

L’infortunio di Davide Frattesi è l’unica (leggera) nota stonata del recente successo dell’Inter contro l’Atalanta. In questo caso la domanda sorge spontanea: quali sono le condizioni del centrocampista.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni del giocatore non sembrerebbero essere così preoccupanti. La sensazione da Appiano Gentile è che si tratti di una “semplice” contrattura per il centrocampista. Serve prudenza