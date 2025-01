Infortunio Frattesi, svelati i dettagli sulle sue condizioni. Quando recupererà Inzaghi il centrocampista dell’Inter?

Infortunio Frattesi, svelati alcuni dettagli sulla situazione legata al centrocampista dell’Inter. Ecco le novità riportate da Sky Sport

Come sta Frattesi dell’Inter? Sull’infortunio del centrocampista nerazzurro, Matteo Barzaghi si è espresso in questi termini sul proprio profilo X: cercando di avere la situazione abbastanza chiara soprattutto per quanto concerne i possibili tempi di recupero dell’ex giocatore del Sassuolo.

INFORTUNIO FRATTESI – «Frattesi, persiste affaticamento muscolare che si porta dietro da qualche giorno. Valuterà Inzaghi per domenica».