Infortunio Khedira: stagione finita e futuro segnato. Addio alla Juve?

Khedira, stagione finita e futuro in bilico: già giocata l’ultima con la Juve? Il tedesco vorrebbe rimanere il destino sembra scritto

22 partite in Serie A negli ultimi due campionati: troppo poche per Sami Khedira. Un giocatore amato sia da Massimiliano Allegri sia da Maurizio Sarri, ma evidentemente ormai troppo fragile per dare garanzie. L’ultimo infortunio lo costringerà a un paio di mesi di stop: la sua stagione quindi è da considerarsi conclusa.

Secondo Gazzetta non è escluso che lo spezzone in semifinale di Coppa Italia col Milan possa essere stata l’ultima apparizione del giocatore con la maglia della Juve. Khedira ha un ricco contratto fino al 2021 e vorrebbe restare ma non è escluso, alla luce de discorso di cui sopra, che tra qualche mese non si riesca a trovare una squadra disposto ad accogliere lui e il suo ingaggio. In pole l’ipotesi MLS.