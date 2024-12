Infortunio Lapadula, le condizioni dell’attaccante del Cagliari in vista della gara contro l’Atalanta

Infortunio Lapadula, ecco come sta l’attaccante italo peruviano classe 90′ verso la partita contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

Un fastidioso infortunio al fianco sinistro ha limitato Gianluca Lapadula nell’ultima settimana, dovendo poi disertare la trasferta di Firenze. Secondo quanto riportato da cagliarinews24, l’attaccante italo peruviano del Cagliari anche nella seduta mattutina di ieri ha proseguito a lavorare in modalità differenziata per smaltire la contusione rimediata.

All’orizzonte c’è la sfida dell’Unipol Domus contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in programma per sabato 14 novembre (15:00). Staremo a vedere che indicazioni arriveranno dal CRAI Sport Center verso il match valido per la 16a giornata del campionato di Serie A 2024-2025!