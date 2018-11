Infortunio Lazovic, il serbo esce nel secondo tempo per un sospetto problema muscolare: al suo posto entra Pereira

Nel secondo tempo del Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, Lazovic ha abbandonato nel campo per crampi. Tuttavia, già prima aveva accusato un fastidio muscolare e aveva chiesto di uscire dal terreno di gioco. Si sospetta infatti che il serbo abbia un problema muscolare, ma per una conferma vi rimandiamo a successivi aggiornamenti in tal senso. Al suo posto è entrato Pereira.