Infortunio Lucca in Nazionale: l’Udinese trema! Le condizioni

Le condizioni fisiche di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, dopo l’infortunio in Nazionale. I dettagli

Dopo la gioia per la prima convocazione in Nazionale maggiore, Lorenzo Lucca dovrà rimandare il suo esordio in azzurro. L’attaccante dell’Udinese ha infatti accusato un problema muscolare per un risentimento al flessore della coscia destra.

Lucca sarebbe dovuto partire titolare nell’amichevole in programma domenica sera tra Italia ed Ecuador. Le sue condizioni restano da valutare per la ripresa del campionato di Serie A con l’Udinese che affronterà il Sassuolo.