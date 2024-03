Infortunio Luis Alberto, novità in vista di Lazio Juve

Infortunio Luis Alberto, il centrocampista biancoceleste si ferma in vista della Juve: le ultime in casa Lazio a Formello

Brutte notizie per Igor Tudor dall’allenamento odierno della Lazio. Luis Alberto non ha preso parte alla rifinitura a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista spagnolo non preoccupa in vista della Juventus, ma sarà comunque da monitorare nelle prossime ore.

Al posto di Luis Alberto potrebbe partire Pedro dal primo minuto. L’ex Barcellona è stato provato alle spalle della prima punta al fianco di Felipe Anderson, con Zaccagni che è stato spostato sulla fascia sinistra.