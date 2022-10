Infortunio Lukaku, oggi nuovi esami: cosa filtra da casa Inter

Infortunio Lukaku, oggi nuovi esami per il centravanti belga: ecco cosa filtra sulle sue condizioni da casa Inter

C’è grande attesa in casa Inter per le novità su Romelu Lukaku, che mette nel mirino la trasferta di Firenze per il ritorno tra i convocati.

C’è ottimismo nell’ambiene nerazzurro, perché il giocatore da un po’ di tempo si sente meglio e scalpita per rientrare, e i fastidi, nelle ultime sedute lavorative, sono spariti. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.