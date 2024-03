Infortunio Maignan, novità dal ritiro della Francia: le condizioni

Le condizioni fisiche di Mike Maignan, portiere del Milan, dal ritiro della nazionale francese. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Mike Maignan è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo aver saltato le due precedenti sessioni per i postumi del problema fisico accusato in Verona-Milan.

Per questo è partito con il resto dei compagni per l’amichevole contro la Germania che si disputerà domani a Lione. Aumentano le chance per una maglia da titolare.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILAN NEWS 24