Infortunio Marchetti: entra Paleari. Emergenza portieri in casa Genoa

Altro infortunio in casa Genoa. Rolando Maran è costretto al cambio in porta: Federico Marchetti abbandona il campo. Al suo posto Paleari

Gara davvero funesta per il Genoa e momento molto complicato per la squadra di Rolando Maran. Dopo l’infortunio che ha costretto ad abbandonare il campo anzi tempo Cristian Zapata, si fa male anche Federico Marchetti.

Al suo posto entra Paleari che difende i pali della squadra rossoblu. Situazione particolare in casa Genoa per quanto riguarda i portieri, con Marchetti in dubbio già prima della gara.