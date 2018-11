Infortunio Nainggolan, Spalletti: «Difficile vederlo a Roma» – 28 Novembre, ore 23.50

Luciano Spalletti ha fatto il punto della situazione in merito alle condizioni del centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan ,uscito per infortunio: «A Nainggolan gli si è riacutizzato il problema alla caviglia e penso sia difficile vederlo in campo per la sfida contro la Roma. Anche a livello muscolare ha avuto un piccolo problema che lo ha limitato perché poi ha corso male. Forse dovevo rendermi prima conto delle sue condizioni, si è perso una sostituzione ma avevamo parlato coi medici ed era tutto a posto» ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport.

Infortunio Nainggolan, ecco il motivo del cambio – 28 Novembre, ore 22.10

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Radja Nainggolan sarebbe stato sostituito per un’affaticamento muscolare. Questo confermerebbe quindi il motivo del suo cambio dopo non appena una frazione di gioco.

Infortunio Nainggolan, il centrocampista belga esce per un problema muscolare: al suo posto Borja Valero

Nel primo tempo di Tottenham–Inter, mister Luciano Spalletti è stato costretto subito ad un cambio dopo 44′. Il calciatore uscito anzitempo dal terreno di gioco è il centrocampista belga Radja Nainggolan che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe fatto cenno di voler uscire per un fastidio muscolare. Al suo posto è entrato Borja Valero. Non si conoscono ancora le reali condizioni del suo infortunio e il tutto sarà da valutare accuratamente. Nel corso delle prossime ore seguiranno aggiornamenti.